Scholz telefoniert mit Netanjahu

BERLIN/JERUSALEM (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat am Mittwoch mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu telefoniert. Netanjahu habe den Kanzler "über die aktuelle Lage in Israel nach den Terrorangriffen der Hamas sowie über das weitere Vorgehen der israelischen Armee gegen die Hamas im Gazastreifen" informiert, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Abend. "Der Bundeskanzler erneuerte die unverbrüchliche Solidarität Deutschlands mit Israel."

Scholz habe die Bedeutung des Schutzes von Zivilisten und der humanitären Versorgung der Bevölkerung im Gazastreifen unterstrichen und begrüßt, dass nun erstmals Verletzte über den Grenzübergang Rafah zur Behandlung nach Ägypten gebracht werden konnten. Was Netanjahu darauf geantwortet hat, ist nicht überliefert. "Beide Regierungschefs waren sich einig, gemeinsam daran zu arbeiten, eine Ausweitung des Konflikts zu verhindern", sagte der Regierungssprecher.

