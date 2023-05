Scholz spricht vor EU-Parlament in Straßburg

BERLIN/STRAßBURG (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am 9. Mai vor dem EU-Parlament in Straßburg sprechen. Das teilte der stellvertretende Regierungssprecher Wolfgang Büchner am Freitag mit. Die Rede am sogenannten "Europatag" findet auf Einladung der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, statt.

Anknüpfend an seine Prager Rede will der Kanzler seine Sicht auf die aktuelle Lage und die Zukunft der Europäischen Union vorstellen, wie es hieß. Im Anschluss soll eine Debatte mit den Abgeordneten stattfinden. Im Rahmen der Gesprächsreihe "This is Europe" lädt das Europäische Parlament verschiedene Staats- und Regierungschefs ein, ihre Vorstellungen zu Europa zu präsentieren.

Foto: über dts Nachrichtenagentur