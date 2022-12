Scholz ruft zum Zusammenhalt auf

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzler Olaf Scholz ruft angesichts der Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine zum Zusammenhalt auf. Das zurückliegende Jahr habe das Land sehr herausgefordert, sagte der SPD-Politiker in einer am Samstag in Berlin veröffentlichten Videobotschaft. "Das spüren besonders die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine, die während der Festtage weiter sich fürchten müssen vor russischen Bomben und sich Sorgen machen müssen um das Leben ihrer Liebsten."

Auch in Deutschland seien die Folgen des russischen Kriegs zu spüren, sagte Scholz. "An der Inflation, an den höheren Preisen, an den großen Kosten für die Energie. Aber wir haben zusammengehalten als Land und uns auf diese Situation vorbereitet." Er verwies auf das erste schwimmende Terminal für den Import von Flüssiggas (LNG), das an diesem Samstag in Wilhelmshaven offiziell an den Start gebracht werden sollte. Der Kanzler nannte es "ein gutes Zeichen und ein Zeichen dafür, was Zusammenhalt vermag".

Gut sei auch, dass Bundestag und Bundesrat Gesetze zur finanziellen Entlastung beschlossen hätten. "Damit diejenigen, die sich jetzt vor der hohen Stromrechnung, der hohen Gasrechnung, der hohen Fernwärmerechnung und all den anderen Energierechnungen Sorgen machen, Unterstützung bekommen und die Preise gesenkt werden können."

Scholz blickte auch auf das bevorstehende Weihnachtsfest und erklärte: "Das, was wir (an) Zusammenhalt in diesen Tagen spüren, sollten wir auch weiter so halten. Frohe Festtage."/hrz/DP/he