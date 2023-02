Scholz reist mit Wirtschaftsdelegation nach Indien

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird an diesem Freitag für zwei Tage zu seinem Antrittsbesuch nach Indien reisen. Das gab Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Montag bekannt. In der Hauptstadt Neu Delhi wird Scholz am Samstag Premierminister Narendra Modi treffen. Am Sonntag geht es weiter in die südindische Wirtschaftsmetropole Bangalore, die als Zentrum der indischen Hightech-Industrie gilt. Scholz wird von einer hochrangigen Wirtschaftsdelegation begleitet.

Die Reise beginnt am ersten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine, an dem die UN-Vollversammlung erneut über die Verurteilung des russischen Angriffskriegs abstimmen will. Indien zählt wie China zu den Staaten, die sich bei früheren Abstimmungen über solche Resolutionen enthalten haben.

Indien hat in diesem Jahr den Vorsitz in der G20 der weltweit wichtigsten Wirtschaftsmächte. Im September findet in Neu Delhi das jährliche Gipfeltreffen der Staatengruppe statt, zu dem Scholz erneut nach Indien reisen wird./mfi/DP/ngu