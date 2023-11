Scholz empfängt Meloni am Mittwoch im Kanzleramt

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird im Rahmen deutsch-italienischer Regierungskonsultationen am kommenden Mittwoch Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni im Kanzleramt empfangen. "Ab 13 Uhr werden der Bundeskanzler und die italienische Ministerpräsidentin Meloni zunächst am virtuellen G20-Treffen der Staats- und Regierungschefs teilnehmen", sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit am Freitag in Berlin. Danach würde beide in Begleitung der jeweiligen Wirtschaftsminister im Haus der deutschen Wirtschaft am sogenannten "Leaders` Dialogue" teilnehmen.

"Anschließend wird es im Kanzleramt ein Gespräch des Kanzlers mit seiner italienischen Amtskollegin geben." Danach sei die Unterzeichnung eines deutsch-italienischen Aktionsplans vorgesehen und direkt im Anschluss eine gemeinsame Pressekonferenz, so Hebestreit.

