Scholz beim Joggen gestürzt - Prellungen im Gesicht

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist beim Joggen gestürzt und hat sich Prellungen im Gesicht zugezogen. "Der Bundeskanzler hatte am Samstag einen Sportunfall, es geht ihm nicht so gut", zitiert die "Frankfurter Rundschau" Parteifreund Michael Roth. Scholz wollte am Sonntag Heringen im Kreis Hersfeld-Rotenburg besuchen und dabei unter anderem Roths Tätigkeit als Abgeordneter würdigen, die dieser seit mittlerweile 25 Jahren ausübt.

Die restlichen Termine für das Wochenende seien jedoch abgesagt worden. Eine Sprecherin der Bundesregierung hat den Vorfall unterdessen bestätigt. Alle Termine in der nächsten Woche sollen wie geplant stattfinden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur