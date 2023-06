Scholz begrüßt Besuch von US-Außenminister in China

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in China begrüßt. "Dass jetzt der Außenminister der USA in China ist, ist ein gutes Zeichen für eine dringend notwendige Normalisierung von Beziehungen", sagte Scholz am Montag beim Tag der Industrie in Berlin.

Es gebe dennoch weiterhin unterschiedliche Ansichten mit China. "Ich glaube, es ist ganz gut, dass unsere deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen jetzt stattfinden", sagte Scholz. Er mahnte bessere Rahmenbedingungen für Investitionen deutscher Firmen in China an.

Blinken hatte in Peking Gespräche auch mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping geführt. In Berlin finden deutsch-chinesische Regierungskonsultationen statt, auf Seiten Chinas unter Führung von Ministerpräsident Li Qiang./hoe/DP/ngu