Scholz beendet Südamerika-Reise mit Nationalpark-Besuch

BRASÍLIA (dpa-AFX) - Nach vier Tagen beendet Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Dienstag seine erste Südamerika-Reise als Regierungschef. Zum Abschluss will er die Hauptstadt Brasilia und den Cerrado-Nationalpark besichtigen, der überwiegend aus unberührtem Urwald besteht. Bereits am Montagabend stand ein Treffen mit Präsident Luiz Inácio Lula da Silva auf dem Reiseprogramm des Kanzlers. Am Dienstagnachmittag fliegt er nach Berlin zurück wo er am Mittwochmorgen landen wird - pünktlich zur Kabinettssitzung.

Scholz hatte vor Brasilien auch Argentinien und Chile besucht. Zu den Hauptthemen gehörte das auf Eis liegende Freihandelsabkommen zwischen der Europäischen Union und dem südamerikanischen Staatenbund Mercosur, zu dem neben Brasilien auch Argentinien, Uruguay und Paraguay gehören. Es ging aber auch um den Kampf gegen die Erderwärmung und den Schutz des dafür so wichtigen Regenwaldes sowie die Kooperation bei der Erschließung wichtiger Rohstoffe./mfa/mfi/DP/ngu