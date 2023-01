Scholz: Truppe wird neuen Minister Pistorius sehr mögen

BRANDENBURG AN DER HAVEL (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz ist davon überzeugt, dass die Bundeswehr mit dem neuen Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) gut auskommen wird. "Ich bin überzeugt, dass das jemand ist, der mit der Truppe kann, und den die Soldatinnen und Soldaten sehr mögen werden", sagte er am Dienstag in Brandenburg an der Havel. Deshalb sei er sehr dankbar, dass der bisherige niedersächsische Innenminister Ja zu der Aufgabe gesagt habe.

Pistorius verfüge über sehr, sehr viele Erfahrungen in der Sicherheitspolitik, betonte Scholz. Er habe schon in seiner bisherigen Funktion sehr offen und eng mit der Bundeswehr zusammengearbeitet. Zudem sei Pistorius jemand, "der auch die Kraft und Ruhe besitzt, die man für eine so große Aufgabe angesichts der jetzigen Zeitenwende braucht"./sk/DP/jha