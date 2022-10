Scholz nach Paris aufgebrochen - Mittagessen mit Macron

BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Mittwoch zu einem Kurzbesuch beim französischen Präsidenten Emmanuel Macron nach Paris aufgebrochen. Die beiden sind im Elyséepalast, dem Amtssitz des Präsidenten, zu einem Arbeitsessen verabredet. Die in der vergangenen Woche angekündigte gemeinsame Pressekonferenz wird es nun doch nicht geben.

Ursprünglich war für Mittwoch ein Treffen beider Regierungen in Fontainebleau vor den Toren der französischen Hauptstadt geplant, das kurzfristig verschoben wurde. Grund sind Differenzen in der Verteidigungs- und Energiepolitik. Von deutscher Seite wurden auch Terminschwierigkeiten mehrerer Minister angeführt.

Die Verstimmungen in den deutsch-französischen Beziehungen waren in der vergangenen Woche auch beim EU-Gipfel in Brüssel sichtbar geworden. Macron warnte dort vor einer Isolation Deutschlands in Europa. Die Aussage bezog sich auf den deutschen Widerstand gegen einen europäischen Gaspreisdeckel und das 200-Milliarden-Programm der Bundesregierung zur Abfederung der hohen Energiekosten. Einige EU-Ländern - inklusive Frankreich - sehen darin die Gefahr einer Wettbewerbsverzerrung. Scholz meint dagegen, Frankreich und viele andere Länder handelten auch nicht anders./mfi/DP/zb