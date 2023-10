Scholz: Deutschland steht fest an der Seite Israels

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat Israel nach dem Großangriff der islamistischen Hamas die Solidarität Deutschlands zugesagt. Er habe Regierungschef Benjamin Netanjahu in einem Telefongespräch versichert, "dass Deutschland angesichts dieses furchtbaren Angriffs fest und unverbrüchlich an der Seite Israels steht", sagte Scholz am Sonntag im Kanzleramt in Berlin. "Die Sicherheit Israels ist deutsche Staatsräson. Das gilt gerade auch in schweren Stunden wie diesen. Und entsprechend werden wir handeln." Scholz nannte den Angriff der Hamas "barbarisch" und "empörend"./sk/DP/he