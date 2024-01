Scholium Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Aktienkurs des Unternehmens Scholium hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -7,5 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt Scholium damit 13,24 Prozent unter dem Durchschnitt von 5,74 Prozent. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" beträgt 5,3 Prozent, wobei Scholium aktuell 12,8 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Im Bereich der fundamentalen Analyse weist die Aktie von Scholium ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 62,49 auf, was 142 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (25,81). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" aus fundamentaler Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung des aktuellen Zustands eines Titels verwendet. Der 7-Tage-RSI von Scholium beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI mit einem Wert von 50 eine "Neutral"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien bezüglich Scholium wird als neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Gesamteinstufung "Neutral" führt.