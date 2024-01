Scholium Aktie: Das dürfte für Aufruhr am Markt sorgen …

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Scholium liegt derzeit bei 62,49, was 144 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 25 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist. Aus diesem Grund erhält Scholium in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Scholium ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen ergab, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen. Daher wird die Einschätzung "Neutral" vergeben.

In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung im Stimmungsbild bei Scholium. Die Auswertung der sozialen Medien ergab keine Auffälligkeiten, die auf eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hindeuten. Daher wird auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf die Dividende können Investoren, die derzeit in Scholium investieren, bei einer Dividendenrendite von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 4,42 Prozentpunkten erzielen. Dadurch werden die Dividenden des Unternehmens als niedriger bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.