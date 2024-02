Scholium Aktie: Daran scheiden sich die Geister

In den letzten Wochen hat sich das Sentiment und der Buzz um die Aktie von Scholium in den sozialen Medien nicht deutlich verändert. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie kann darauf hinweisen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Scholium unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für die Aktie ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Scholium derzeit bei 65,87, was 208 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel) von 21 liegt. Daher wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Aktienkurs der Branche erzielte Scholium in den letzten 12 Monaten eine Performance von -2,5 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche fielen im Durchschnitt um -4,18 Prozent, was bedeutet, dass Scholium eine Outperformance von +1,68 Prozent erzielte. Im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -3,3 Prozent, wobei Scholium um 0,8 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Scholium im Fokus der Diskussionen. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Scholium. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.