Scholium Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Stimmung unter Anlegern hinsichtlich der Scholium-Aktie wird als neutral eingestuft, basierend auf einer Analyse sozialer Plattformen. Die Kommentare und Befunde in den sozialen Medien waren überwiegend neutral, was zu dieser Einschätzung führte. Auch die Themen, die von Nutzern rund um Scholium diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Somit erhält die Aktie das Rating "Neutral" in Bezug auf die Stimmung.

Die technische Analyse ergab, dass sich die Scholium-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt unterhalb des gleitenden Durchschnitts befindet. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 25,94 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 0,37 GBP liegt, was einer Abweichung von 98,57 Prozent entspricht. Ebenso liegt der letzte Schlusskurs von 20,34 GBP für den 50-Tage-Durchschnitt ebenfalls deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Abweichung von 98,18 Prozent. Basierend auf diesen trendfolgenden Indikatoren wird die Scholium-Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" zeigt sich, dass die Rendite der Scholium-Aktie um 7,5 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Ebenso liegt die Rendite im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche um 11,57 Prozentpunkte darunter. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in Bezug auf den Branchenvergleich Aktienkurs.

Die Dividendenrendite von Scholium beträgt 0 Prozent, während der Branchendurchschnitt im Spezialität Einzelhandel bei 4,19 Prozent liegt. Dadurch ergibt sich eine Differenz von 4,19 Prozentpunkten, was zu der Bewertung "Schlecht" in Bezug auf die Dividende führt.