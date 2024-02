Scholastic Aktie: Das war nur der Anfang!

Die technische Analyse der Scholastic-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers neutral ist. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (39,7 USD) als auch der der letzten 50 Handelstage (38,42 USD) weisen darauf hin, dass der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Scholastic ist insgesamt positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, was zu einer positiven Einschätzung ("Gut") führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) der Scholastic-Aktie beträgt 24,55 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was auf eine gute Bewertung hinweist. Der RSI25 beläuft sich auf 41,35, was zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Gesamtbewertung ("Gut") basierend auf dem RSI.

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysemethoden eine überwiegend neutrale bis positive Entwicklung der Scholastic-Aktie.