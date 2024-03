Scholastic Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Betrachtet man den RSI der Scholastic-Aktie der letzten 7 Tage, so beträgt dieser aktuell 53. Somit ist das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Tage zeigt mit einem Wert von 54,69 eine ähnliche Einschätzung, wodurch die Aktie auch hier ein "Neutral"-Rating erhält. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Anleger-Stimmung wurde Scholastic in den letzten zwei Wochen von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Auch die Diskussionen und Themen rund um den Wert waren überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Aus charttechnischer Sicht ist die Scholastic-Aktie derzeit -1,53 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -3,95 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage entfernt. Diese Werte führen zu einer kurzfristigen und langfristigen Einschätzung von "Neutral".

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigt die Analyse interessante Ausprägungen, da die Diskussionsintensität als durchschnittlich eingestuft wird, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung der Scholastic-Aktie basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.