Scholastic Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Die technische Analyse der Scholastic-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 39,31 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 37,96 USD -3,43 Prozent vom Durchschnitt abweicht. Dies entspricht einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (38,52 USD) weicht mit einem letzten Schlusskurs von 37,96 USD (-1,45 Prozent) nahezu dem gleitenden Durchschnitt ab, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält die Scholastic-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.

Die Diskussionen auf sozialen Plattformen spiegeln eine positive Einschätzung und Stimmung bezüglich der Scholastic-Aktie wider. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen in den Kommentaren gehäuft und auch die Diskussionen rund um den Wert waren größtenteils positiv. Daher wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass die Scholastic-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (46,01 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (53,42 Punkte) führen zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Scholastic-Aktie in der Analyse als "Neutral" bewertet, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf Sentiment und RSI.