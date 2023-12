Scholastic Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Die jüngsten Diskussionen über Scholastic in den sozialen Medien geben ein positives Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Insgesamt überwiegen die positiven Meinungen in den Kommentaren und Meinungen der Anleger in den letzten beiden Wochen. Die Redaktion bewertet das Unternehmen daher als "Gut". Die Aktie von Scholastic wird bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.

Ein wichtiger Indikator der technischen Analyse ist der Relative Strength Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Scholastic liegt bei 61,62 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, weist mit einem Wert von 53,33 auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung auf "Neutral" festgelegt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung beeinflussen. Bei Scholastic wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Trotzdem gab es eine positive Änderung in der Stimmungsrate, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage der Scholastic-Aktie bei 39,52 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 37,51 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auf der anderen Seite liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt bei 38,43 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Scholastic auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.