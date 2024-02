Scholastic Aktie: Gute Nachrichten, Gute Zahlen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Scholastic wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 20,96 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und dem Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI einbringt. Der RSI25 hingegen liegt bei 37,06, was darauf hindeutet, dass Scholastic weder überkauft noch überverkauft ist, und daher eine "Neutral" Bewertung erhält.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Scholastic in den letzten Tagen neutral. Positive Themen dominierten an sechs Tagen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch verstärkt positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs von Scholastic mit 40,47 USD inzwischen +5,28 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +1,86 Prozent, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung und Einschätzungen für Aktien beeinflussen. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde bei Scholastic eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird als negativ bewertet, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.