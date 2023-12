Scholar Rock-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Im Falle von Scholar Rock betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 20,84 Punkten, was darauf hinweist, dass Scholar Rock derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 19,41 an, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Analysten bewerten die Aktie von Scholar Rock auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 3 positiv, keine neutral und keine negativ. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 26,33 USD, was einer Erwartung von 38,74 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Schätzungen erhält die Aktie daher eine Gesamtbewertung von "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt Scholar Rock mit einer Rendite von 3,8 Prozent mehr als 11 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur "Biotechnologie"-Branche, die auf eine mittlere Rendite von 28,3 Prozent in den vergangenen 12 Monaten kommt, liegt Scholar Rock mit 24,5 Prozent deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Scholar Rock veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung der Anleger-Stimmung führt.