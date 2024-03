Scholar Rock Aktie: Das ist einfach klasse!

Aktuell bietet die Aktie von Scholar Rock keine Dividende, was im Vergleich zur Biotechnologiebranche zu einem niedrigeren Ertrag von 2,7 Prozentpunkten führt. Die Dividendenrendite beträgt also 0 %, was auf eine schlechte Ausschüttungspolitik des Unternehmens hindeutet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz lässt sich sagen, dass Scholar Rock eine erhöhte Aktivität aufweist. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin, was positiv ist. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher negativ, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung in diesem Punkt führt.

Die Analysten bewerten die Aktie von Scholar Rock auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 2 gute und 0 schlechte Bewertungen. Zum aktuellen Kursziel von 16,01 USD erwarten die Analysten ein Kursziel von 24,5 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (40,92) als auch der 25-Tage-RSI (49,59) deuten darauf hin, dass Scholar Rock weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung in diesem Abschnitt führt.