Scholar Rock Aktie: Das ist beeindruckend!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Scholar Rock 3 Mal mit "Gut", 0 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet. Das langfristige Rating des Titels von institutioneller Seite aus ist daher "Gut". In aktuellen Berichten kommen die Analysten zum gleichen Ergebnis und bewerten das Scholar Rock-Wertpapier aus dem letzten Monat als "Gut" (1 Mal "Gut", 0 Mal "Neutral", 0 Mal "Schlecht). Zudem beschäftigen sich die Analysten mit dem aktuellen Kurs von 16,14 USD und erwarten eine Entwicklung von 63,16 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 26,33 USD ergibt. Insgesamt ergibt sich also für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

Die charttechnische Entwicklung der Scholar Rock-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 9,03 USD liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 16,14 USD deutlich darüber, was einer Abweichung von +78,74 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs (14,48 USD) über dem gleitenden Durchschnitt (+11,46 Prozent Abweichung). Insgesamt erhält die Scholar Rock-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Scholar Rock beträgt 74,48 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Auf der 25-Tage-Basis ist Scholar Rock weder überkauft noch überverkauft, weshalb die Bewertung hier "Neutral" ist. Insgesamt wird Scholar Rock daher mit "Schlecht" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Schließlich weist Scholar Rock derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Biotechnologie") von 2,49 %. Aufgrund dieser Differenz von 2,49 Prozentpunkten wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.