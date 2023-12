Scholar Rock Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

In den letzten vier Wochen wurden bei Scholar Rock keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich jedoch leicht verringert, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Scholar Rock daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 46,48 Punkte, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird Scholar Rock als überverkauft eingestuft und erhält somit ein "Gut"-Rating.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass alle drei Bewertungen für die Scholar Rock-Aktie positiv waren, was zu einem Durchschnitt von "Gut" führt. Aus dem letzten Monat liegen keine neuen Analystenupdates vor, aber basierend auf den Kurszielen könnte die Aktie um 36,37 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Scholar Rock-Aktie derzeit bei 8,79 USD liegt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 19,31 USD, was einen Abstand von +119,68 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 13,28 USD angenommen, was zu einem "Gut"-Signal führt. Insgesamt wird die Aktie basierend auf diesen Analysen als "Gut" eingestuft.