Scholar Rock Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Aktienkurs von Scholar Rock verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,8 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche im Durchschnitt um 19,76 Prozent, was einer Underperformance von -15,96 Prozent für Scholar Rock entspricht. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei 8,42 Prozent, wobei Scholar Rock um 4,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert blieb. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating für Scholar Rock.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst, beträgt für Scholar Rock 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Scholar Rock als "Neutral".

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Scholar Rock 3 mal mit "Gut", 0 mal mit "Neutral" und 0 mal mit "Schlecht" bewertet. Dies führt insgesamt zu einer langfristigen institutionellen Bewertung von "Gut". Aktuelle Analystenupdates zu Scholar Rock liegen nicht vor. Die Analysten erwarten jedoch eine Entwicklung von 46,7 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 26,33 USD an, was einer "Gut"-Einschätzung entspricht.

Das Sentiment und der Buzz um Scholar Rock in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen nicht eindeutig verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über Scholar Rock in den sozialen Medien zeigt, dass das Unternehmen aktuell weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie.

Scholar Rock kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Scholar Rock jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Scholar Rock-Analyse.

Scholar Rock: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...