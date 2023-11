Scholar Rock Aktie: Jetzt aber!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI basiert auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Für Scholar Rock wird der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage sowie der langfristige RSI für 25 Tage bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 50,81 Punkten, was bedeutet, dass die Scholar Rock-Aktie neutral eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 33,46 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie neutral bewertet wird.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Scholar Rock mit 12,09 USD aktuell 29,44 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +50,75 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Analysten bewerten die Aktie von Scholar Rock langfristig als "Gut". Von 18 Analysten, die eine Bewertung abgegeben haben, wurden 3 als "Gut" eingestuft. Die durchschnittliche Empfehlung für Scholar Rock aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Die Analysten erwarten im Mittel ein Kursziel von 26,33 USD, was einer Erwartung in Höhe von 117,81 Prozent entspricht.

Im Bereich Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen keine wesentliche Veränderung der Stimmungslage bei Scholar Rock festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich neutral bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat jedoch leicht abgenommen, was zu einer schlechteren Bewertung führt.

Insgesamt erhält Scholar Rock gemäß der Analyse eine neutrale bis positive Bewertung.