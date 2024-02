Scholar Education Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Scholar Education betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt aktuell bei 4,6 Punkten, was darauf hindeutet, dass Scholar Education derzeit überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral und wird daher mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse der charttechnischen Entwicklung der Scholar Education-Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,66 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 3,13 HKD liegt, was einer Abweichung von +88,55 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Daten wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (2,5 HKD) liegt der letzte Schlusskurs über diesem Wert (+25,2 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Scholar Education deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hin. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Schließlich haben unsere Analysten die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Scholar Education analysiert und festgestellt, dass die Kommentare und Themen überwiegend neutral waren. Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung hinsichtlich des Stimmungsbilds in Bezug auf Scholar Education.