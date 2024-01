Scholar Education Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Scholar Education in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass es weder positive noch negative Ausschläge gab und hauptsächlich neutrale Themen diskutiert wurden. Daher wird das Unternehmen auch von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,66 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 2,7 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +62,65 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1,74 HKD, was einer Distanz von +55,17 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 51, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI auf 7-Tage-Basis als auch der RSI auf 25-Tage-Basis führen zu einer "Neutral"-Bewertung für Scholar Education.

Insgesamt ergibt sich daher nach Bewertung der Stimmung, der technischen Analyse und des RSI ein "Neutral"-Rating für die Aktie von Scholar Education.