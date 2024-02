Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie: Der nächste große Wurf!

Die technische Analyse der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 49,64 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 42,05 EUR liegt, was einer Abweichung von -15,29 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachten wir den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (42,94 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,07 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie mit einem Wert von 8,58 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "günstig" bezeichnet werden kann und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 4,08 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was 2,34 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dessen bekommt Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was sich in einem "Gut"-Rating für das Anleger-Sentiment widerspiegelt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung für die Aktie.