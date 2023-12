Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie: Ist das wirklich normal?

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -23,83 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Energie Ausrüstung und Dienstleistungen" eine Underperformance von -31,07 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie. Der Durchschnitt der Branche stieg um 7,24 Prozent, während Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment 31,07 Prozent darunter lag. Auch der Energie-Sektor insgesamt hatte eine mittlere Rendite von 7,24 Prozent im letzten Jahr, was bedeutet, dass das Unternehmen auch hier eine Unterperformance aufweist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie von Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Vergleich schlecht abschneidet. Der 200-Tage-Durchschnitt beträgt 52,49 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 42,8 EUR liegt, was einer Abweichung von -18,46 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 45,18 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs von 42,8 EUR, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment eine Rendite von 4,08 % aus, was 0,2 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 4,28 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen war in den vergangenen Tagen neutral. Es gab weder wesentliche positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.