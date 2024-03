Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Aktienanalyse: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment erhält neutrale Bewertung

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment beträgt derzeit 4, was eine positive Differenz von +0,72 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Energie Ausrüstung und Dienstleistungen-Branche ergibt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik des Unternehmens daher neutral.

Der Relative Strength Index (RSI) von Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment liegt bei 6,56, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 42, was als Anzeichen für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher eine "Neutral" -Bewertung erhält. Insgesamt bewerten wir diese Kategorie daher als "Gut".

In den letzten zwei Wochen wurde Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment von privaten Anlegern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Dies spiegelt sich auch in den überwiegend positiven Themen wider, die in den letzten Tagen rund um das Unternehmen diskutiert wurden. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Gut"-Einstufung.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Energiesektor hat die Aktie von Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment im vergangenen Jahr eine Rendite von -31,39 Prozent erzielt, was 46,07 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten wir die Aktie insgesamt als "Schlecht".