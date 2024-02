Schock-Nachricht bei iRobot!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt und dazwischen als neutral eingestuft wird. Der RSI für Irobot liegt bei 100, was auf eine "überverkaufte" Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt mit einem Wert von 82,01 eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die technische Analyse betrachtet trendfolgende Indikatoren, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der auf den 50- und 200-Tages-Durchschnitt schaut. Der 200-Tages-Durchschnitt für die Irobot-Aktie liegt bei 34,86 USD, während der letzte Schlusskurs bei 11,63 USD deutlich darunter liegt (-66,64 Prozent Abweichung). Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (24,99 USD) liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem Durchschnitt (-53,46 Prozent Abweichung). Auf Basis dieser Indikatoren wird Irobot insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Das KGV von Irobot liegt bei 68,93, was deutlich höher ist als das Branchenmittel von 40,33, was einer Überbewertung um 71 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Die Anleger-Stimmung bei Irobot in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen Tagen wurden jedoch überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher zeigt sich insgesamt eine neutrale Stimmung unter den Anlegern.