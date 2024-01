Schock-Nachricht bei iMetal Resources!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Analyse der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. In Bezug auf die Imetal-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage derzeit 100, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird ein Wert von 60 ermittelt, was darauf hindeutet, dass die Imetal-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse des RSI somit ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Imetal-Aktie der letzten 200 Handelstage um 53,85 Prozent von dem aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist ebenfalls eine Abweichung von -14,29 Prozent auf, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik somit ein "Schlecht"-Rating.

In den letzten zwei Wochen wurden positive Bewertungen von überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien für Imetal abgegeben. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung auf dieser Ebene.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Imetal in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf Imetal gemessen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.