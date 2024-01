Schock-Nachricht bei bluebird bio!

Der Aktienkurs von Bluebird Bio hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -81,93 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um 0,33 Prozent gestiegen, was bedeutet, dass Bluebird Bio im Branchenvergleich eine Underperformance von -82,26 Prozent aufweist. Im Gesundheitspflege-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 10,53 Prozent, und Bluebird Bio verzeichnete eine Unterperformance von 92,46 Prozent im Vergleich zu diesem Durchschnittswert. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating für Bluebird Bio.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Bluebird Bio bei 1,26 USD, was einer Entfernung von -61,59 Prozent vom GD200 (3,28 USD) entspricht. Dies zeigt ein "Schlecht"-Signal aus charttechnischer Sicht. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2,68 USD, was einem Abstand von -52,99 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Schlecht"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Insgesamt wird der Kurs der Bluebird Bio-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 8 Bewertungen für die Bluebird Bio-Aktie vorgenommen, wovon 3 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies ergibt im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Auch für den letzten Monat gab es qualifizierte Analysen, die zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" auf kurzfristiger Basis führten. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 5,04 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 300,16 Prozent vom letzten Schlusskurs (1,26 USD) steigen könnte. Dies führt zu einer Empfehlung von "Gut" für die Aktie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Bluebird Bio in den letzten Tagen neutral, mit keiner klaren Richtung im positiven oder negativen Bereich. Allerdings haben sich Anleger verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Bluebird Bio unterhalten, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.