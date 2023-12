Schock-Nachricht bei Yestar Healthcare!

Die Aktie von Yestar Healthcare weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,8 Prozent liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht" in dieser Kategorie. Außerdem liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 692, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 25 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Aktie von Yestar Healthcare als "Neutral" bewertet, da die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen zeigten.

Die Performance der Yestar Healthcare-Aktie in den letzten 12 Monaten war mit einem Rückgang von -71,15 Prozent deutlich schlechter als der Branchendurchschnitt von -10,49 Prozent. Im Vergleich zum Gesundheitspflege-Sektor lag die Unterperformance sogar bei 61,59 Prozent. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine Bewertung als "Schlecht".