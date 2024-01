Schock-Nachricht bei Xpeng!

Die Xpeng-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 54,45 HKD verzeichnet, während der aktuelle Kurs bei 37,2 HKD liegt, was einer Abweichung von -31,68 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 58,52 HKD liegt mit einem aktuellen Kurs von 37,2 HKD um 36,43 Prozent darunter, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Die Stimmung und das Interesse an Xpeng haben sich jedoch in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine erhöhte Aktivität in Bezug auf die Xpeng-Aktie in den letzten vier Wochen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen negative Diskussionen, während nur an zwei Tagen eine neutrale Einstellung zu verzeichnen war.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Handelstage zeigt, dass die Xpeng-Aktie überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs damit ebenfalls ein "Schlecht"-Rating für die Xpeng-Aktie.