Schock-Nachricht bei Wordline SA!

Die Aktie von Worldline -France hat in den letzten Monaten eine schlechte charttechnische Entwicklung gezeigt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen liegt aktuell bei 30,29 EUR, während der letzte Schlusskurs nur bei 15,55 EUR liegt, was einem Unterschied von -48,66 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 16,7 EUR über dem letzten Schlusskurs von 15,55 EUR, was einer Differenz von -6,89 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt Worldline -France mit 0 % leicht unter dem Branchendurchschnitt von 0 %, was zu einer neutralen Bewertung führt.

Das Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien zeigen eine Zunahme negativer Kommentare über Worldline -France, was zu einer schlechten Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über das Unternehmen liegt jedoch im normalen Bereich, was zu einer neutralen Gesamtbewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt, sowohl auf kurzfristiger als auch auf längerfristiger Basis.

Insgesamt erhält die Aktie von Worldline -France sowohl aufgrund der charttechnischen Entwicklung, der Dividende, des Sentiments in den sozialen Medien und des RSI eine neutrale bis schlechte Bewertung.