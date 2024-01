Schock-Nachricht bei Wikisoft!

Die Quality Industrial wird derzeit anhand des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,32 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (0,1089 USD) um -65,97 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,17 USD zeigt eine Abweichung von -35,94 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Ein weiteres Signal aus der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Quality Industrial liegt bei 97,07, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, zeigt mit 74,69 eine "Schlecht"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Quality Industrial eingestellt waren. Es gab insgesamt 12 positive und zwei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Quality Industrial daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.