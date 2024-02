Schock-Nachricht bei Western Metal Materials!

Die Aktie von Western Metal Materials hat in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt einen Schlusskurs von 15,22 CNH verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 12,34 CNH, was einem Unterschied von -18,92 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 14,34 CNH zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter diesem Durchschnitt (-13,95 Prozent Abweichung) eine negative Entwicklung und führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt erhält die Western Metal Materials-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividende liegt Western Metal Materials mit einer Dividendenrendite von 1,42 % leicht unter dem Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (2,09 %). Die Differenz von 0,67 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Neutral".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet ergab ebenfalls eine negative Einschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung deuten auf eine geringere Aktivität und eine negative Stimmungsänderung hin, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Abschließend wird auch der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um festzustellen, ob die Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (56,5 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (66,23 Punkte) führen zu einer Einstufung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich somit eine eher negative Gesamteinschätzung für die Western Metal Materials-Aktie.