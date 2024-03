Schock-Nachricht bei Water!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Water wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine erhöhte Aktivität aufwies, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Jedoch ergab die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Water in diesem Punkt die Bewertung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Water bei 1,16 Prozent, was 3,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur Branche "Wasserversorgung" ist die Aktie daher eher ein unrentables Investment und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Analysten schätzen die Aktie von Water auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel ein, basierend auf den Bewertungen von 18 Analysten, von denen 1 positiv, 0 neutral und 0 negativ bewertet haben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird die Bewertung "Gut" vergeben.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Water beträgt 20, im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 125. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.