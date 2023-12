Schock-Nachricht bei Upland Software!

Der Aktienkurs von Upland Software hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -36,19 Prozent erzielt, was mehr als 35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Rendite der "Software"-Branche betrug im selben Zeitraum -1,06 Prozent, was ebenfalls deutlich über der von Upland Software liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Upland Software beträgt derzeit 0 Prozent, was 2,31 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie zeigen, dass es in den letzten 12 Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Die Diskussionsintensität blieb ebenfalls unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie führt.

In den sozialen Medien wurde Upland Software in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher eine "Gut"-Einstufung insgesamt.

Insgesamt ergibt sich also ein eher negatives Bild für Upland Software, sowohl in Bezug auf die Rendite im Vergleich zur Branche, die Dividendenrendite und das Sentiment der Anleger.