Schock-Nachricht bei Toppan Printing!

Der Relative Strength Index (RSI) deutet darauf hin, dass die Aktie von Toppan als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume hinweg und bewertet diese auf einer Skala von 0 bis 100. Für die Toppan-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 32,86 und ein RSI25-Wert von 36,41, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Toppan eine Rendite von 118,03 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" eine Überrendite von 91 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zur "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt Toppan mit einer Rendite von 100,65 Prozent deutlich darüber. Diese starke Performance führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Toppan derzeit eine Dividendenrendite von 1,17 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche hat eine Dividendenrendite von 2,55 Prozent, was zu einer Differenz von -1,38 Prozent für die Toppan-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Fundamental gesehen wird Toppan im Vergleich zum Durchschnitt der Branche als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 52,06, was einem Abstand von 65 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 31,59 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung.

Insgesamt ergibt sich also ein neutrales Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators, eine positive Bewertung im Branchenvergleich der Aktienkurse, eine negative Einschätzung in Bezug auf die Dividendenpolitik und eine fundamentale "Schlecht"-Empfehlung.