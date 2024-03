Schock-Nachricht bei Tivic Health Systems!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Die Tivic Health-Aktie wurde basierend auf einer technischen Analyse von den letzten 200 Handelstagen bewertet. Dabei ergibt sich ein Durchschnitt von 3,49 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 1,31 USD, was einem Unterschied von -62,46 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wurde daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1,38 USD zeigt einen letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-5,07 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Das Sentiment und der Buzz rund um Tivic Health waren in den letzten Wochen vorwiegend negativ. Dies spiegelt sich in vermehrten negativen Kommentaren in den sozialen Medien sowie einem stark in den roten Bereich zeigenden Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer wider. Dadurch erhält die Aktie eine weitere "Schlecht"-Bewertung. Die abnehmende Diskussion und Aufmerksamkeit führen insgesamt zu einer negativen Einschätzung der Aktie.

Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen, dass in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen über Tivic Health aufgetaucht sind. In den letzten Tagen wurden jedoch vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Unternehmens führt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Aktie von Tivic Health ein "Neutral"-Rating. Der RSI7 liegt bei 48,65 und der RSI25 bei 49,47, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

