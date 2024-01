Schock-Nachricht bei Thyssenkrupp!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Thyssenkrupp liegt mit einem Wert von 12,99 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche und zeigt sich damit preisgünstiger. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" angesehen werden kann, basierend auf fundamentalen Kriterien.

In den sozialen Medien wurde Thyssenkrupp in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Schlecht". Zusätzlich wurden 7 Schlecht-Signale identifiziert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Empfehlung führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Thyssenkrupp zeigen eine durchschnittliche Diskussionsintensität auf. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Veränderung erfahren, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Thyssenkrupp liegt bei 48,7, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Aktie auf fundamentaler Basis als "günstig" angesehen werden kann, während die Anleger-Stimmung und der RSI eine "Schlecht"- bzw. "Neutral"-Einstufung ergeben.