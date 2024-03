Schock-Nachricht bei Tambourah Metals!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, wie sich Aktienkurse in den letzten 7 Tagen bewegt haben, indem er die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der Bewegungen setzt. Die Skala reicht von 0 bis 100, und der RSI von Tambourah Metals liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 betrachtet einen längeren Zeitraum von 25 Tagen, und der RSI für Tambourah Metals liegt bei 50, was als neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Anlegerstimmung wurde Tambourah Metals in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Kommentare und Wortmeldungen zeigen eine insgesamt gute Anlegerstimmung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse ergab keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes in den letzten Wochen. Da keine signifikanten Unterschiede in der Diskussion festgestellt wurden, wird das Sentiment und Buzz als neutral bewertet.

In der technischen Analyse wird Tambourah Metals auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,15 AUD, während der Aktienkurs bei 0,084 AUD um -44 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 von 0,1 AUD zeigt eine Abweichung von -16 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" für Tambourah Metals.