Schock-Nachricht bei Taiwan Semiconductor Manufacturing!

Die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 1773,76 MXN aufgezeigt, im Vergleich zum aktuellen Kurs von 2270,8 MXN ergibt sich eine Abweichung von +28,02 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 2108,71 MXN liegt über dem letzten Schlusskurs um +7,69 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Taiwan Semiconductor Manufacturing-Aktie liegt bei 82,53, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI für einen Zeitraum von 25 Tagen (RSI25) beläuft sich auf 48,79, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Taiwan Semiconductor Manufacturing eingestellt waren. Es gab vier positive und neun negative Tage, mit einem weiteren Tag ohne eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Taiwan Semiconductor Manufacturing in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Aktie erhält insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund einer abnehmenden Aufmerksamkeit und einer insgesamt negativen Stimmung der Marktteilnehmer.