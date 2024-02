Schock-Nachricht bei Staramba!

Der Aktienkurs von Nexr hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" eine Rendite von 142,41 Prozent erzielt, was mehr als 140 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -5,49 Prozent verzeichnet, hat Nexr mit 147,91 Prozent deutlich besser abgeschnitten. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Nexr. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie zeigt, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig Aufmerksamkeit von Anlegern erhält. Nexr wurde deutlich häufiger diskutiert als üblich, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit führte. Dies führte zu einem "Gut"-Rating insgesamt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Nexr-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,04 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,006 EUR deutlich darunter liegt (Unterschied -85 Prozent). Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,03 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs (-80 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Nexr-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Schlecht"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Nexr liegt bei 100 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt jedoch, dass Nexr weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Nexr also eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.