Schock-Nachricht bei Standard Chartered - 8.25% Prf Irr Gbp 1!

In den letzten zwölf Monaten erzielte die Aktie des Unternehmens Standard Chartered eine Rendite von 6,57 Prozent. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite 9,33 Prozent über dem Durchschnitt (-2,75 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 15,7 Prozent, und Standard Chartered liegt derzeit 9,13 Prozent darunter. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt derzeit bei 2,29 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,28 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild und der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien bezüglich Standard Chartered. Daher wird die Aktie in diesen Bereichen als "neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen größtenteils positiv, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Statistische Auswertungen ergaben in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale, was zu einer positiven Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt wird das Anleger-Sentiment als "gut" bewertet.