Schock-Nachricht bei Softrock Minerals!

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich der Criterium Energy Aktie ist in den letzten zwei Wochen neutral geblieben, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

In technischer Hinsicht wird die Criterium Energy Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,16 CAD, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (0,08 CAD) um -50 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 0,1 CAD, was einer Abweichung von -20 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Schlecht" auf technischer Basis.

In Bezug auf die Dividende weist Criterium Energy derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 8,3 % im Bereich "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch". Diese Differenz von 8,3 Prozentpunkten führt zur Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für die Criterium Energy Aktie einen Wert von 50 für RSI7 und 63,64 für RSI25, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.

Insgesamt ergibt sich somit in allen genannten Bereichen eine neutrale oder schlechte Bewertung für die Criterium Energy Aktie.