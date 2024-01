Schock-Nachricht bei Sleep Number!

Der Aktienkurs von Sleep Number hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -49,08 Prozent verzeichnet, was im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter" um mehr als 59 Prozent niedriger liegt. Auch im Vergleich zur "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die eine mittlere Rendite von -4,61 Prozent erzielte, schnitt Sleep Number mit -49,08 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit sechs Tagen, an denen positive Themen vorherrschten, und fünf Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden ebenfalls verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sleep Number diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Analysten bewerten die Sleep Number-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (31 USD) deutet auf ein Aufwärtspotential von 158,98 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung für das Wertpapier führt.

Hinsichtlich der Dividende schneidet Sleep Number mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,38 %) schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.